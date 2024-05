Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sarah Hakenbergs charmant vorgetragene, aber bissig-heimtückische Lieder an Klavier und Ukulele begeisterten am Samstag im Herrenhof in Mußbach.

„Mut zur Tücke“ heißt passenderweise das aktuelle Programm der Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg.

Mut zur Lücke kennt man ja, man hat ein Ziel, möchte