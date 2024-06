Bei ihrer dritten Wahl zur Ortsvorsteherin ist Alexandra Schaupp (CDU) mit 87,8 Prozent im Amt bestätigt worden. Sie war die einzige Bewerberin in Königsbach. Dass ihr Ergebnis fast exakt dem von 2019 entspricht (89 Prozent), freue sie ganz besonders. „Normalerweise rechnet man mit der Zeit ja mit Abstrichen.“ Dass es nicht so gekommen ist, gebe ihr neue Motivation. „Denn das Ergebnis zeigt ja, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird und meine Ideen, etwa zur Stärkung der Dorfgemeinschaft Anklang finden“, meinte Schaupp (50). In Königsbach klang der Abend gemütlich aus: Schaupp hatte alle Wahlhelfer noch zum Abendessen eingeladen.