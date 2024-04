Zum Auftakt des Jubiläumsjahres veranstaltet der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf am Wochenende, 20. und 21. April, seine Küken- und Jungkaninchenausstellung. Bei freiem Eintritt ist die Schau in der „Alten Turnhalle“ in der Karl-Ohler-Straße 23 am Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Unter Anleitung dürfen Kinder Kaninchen im Streichelzoogehege kraulen. „In einem aufgestellten Brutkasten kann man mit viel Glück vielleicht sogar ein schlüpfendes Küken sehen“, heißt es vom Verein, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Vorführungen gibt es samstags und sonntags von der Kanin Hop-Gruppe „Happy Hoppers“ mit ihren ausgebildeten Kaninchen. Die Geflügelzüchter zeigen Eier aller im Verein gezüchteten Rassen. Es gibt Essen und Trinken.