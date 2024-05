Zum Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte wird die Stadt Neustadt in Zusammenarbeit mit der WIKOMedia Verlags GmbH eine neue Stadtchronik herausgeben. „ Neustadt an der Weinstraße im Wandel der Zeit“ von Holger Vornholt erzählt von den Ursprüngen der Stadt und reicht bis in die jüngste Vergangenheit. Auch Unternehmen und Institutionen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur werden porträtiert. Projektleiter Peter Harbig wird in den nächsten Wochen mit Unternehmen und Institutionen ins Gespräch gehen. Die Präsentation der Chronik soll Anfang April 2025 stattfinden.