An dem über 80 Jahre alten Schnurbaum vor dem Gebäude der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt werden am Donnerstag Pflegearbeiten vorgenommen. Sie waren bereits für vergangene Woche angesetzt, aber dann wegen brütender Vögel abgesagt worden.

Warum wird der Baum an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/ Friedrich-Ebert-Straße nun also doch bearbeitet? „Eine Ortsbegehung mit dem Baumgutachter hat ergeben, dass die Verkehrssicherheit des Baumes im aktuellen Zustand nicht mehr gegeben und zumindest eine Teilmaßnahme unverzüglich erforderlich ist“, teilt der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) als Grundstückseigentümer mit. Jedoch sollen diese nur in jenen Bereichen des Baumes erfolgen, in denen nicht gebrütet wird.

Das Kronenvolumen müsse um zehn Prozent eingekürzt werden. Dadurch werde die Windlast um 60 Prozent verringert, so der LBB. Die Arbeiten an dem Schnurbaum übernimmt ein Fachunternehmen. Der seit Jahren von einem Pilz, dem Zottigen Schillerporling, befallene, ortsbildprägende Baum muss regelmäßig gepflegt werden.

Während der Arbeiten gilt im Bereich des Baums ein absolutes Halteverbot, außerdem wird die Von-der-Tann-Straße halbseitig gesperrt.