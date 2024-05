Wegen weiterer Unwetterwarnungen werden Wege entlang des Woogbachs zwischen Theodor-Heuss-Straße und Jakobsweg für alle Kraftfahrzeuge vorbeugend gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Menschen, die ihre Fahrzeuge im betroffenen Bereich abgestellt haben, seien aufgefordert, diese umgehend zu entfernen. Zudem sollten die Besitzer von Kleingärten vorsorglich lose Gegenstände sichern und Wertgegenstände aus den Anlagen entfernen. Die Unwetter am Wochenende hatten in Speyer nicht für Überschwemmungen gesorgt. Allerdings seien die Böden in der Stadt durchnässt und der Grundwasserspiegel hoch, weswegen weitere Regenschauer in der Pfalz sich stärker als sonst auf die Bäche auswirken könnten, heißt es aus der Verwaltung. Um 30 Zentimeter sei der Wasserstand in den Gewässern zweiter und dritter Ordnung erhöht. „Alles Weitere hängt davon ab, wo es ab heute wie stark regnen wird“, erklärt Stadt-Sprecherin Annika Roth am Dienstag auf Anfrage. Um die dynamische Lage im Blick zu behalten, bleibe die Technische Einsatzleitung aufgebaut und die Einsatzleitung von Wasserwehr und Stadtgrün in Rufbereitschaft. „Außerdem werden Kontrollen gefahren“, so Roth. Die Verwaltung appelliere an alle Bürger, umsichtig zu agieren und Abstand zu den Gewässern zu halten.

Hinweise zu möglichen Starkregenereignissen gebe es durch den Rundfunk und über die Warnapps wie Katwarn oder Nina.