Zu einem digitalen Infotag lädt der Weincampus Neustadt am Donnerstag, 11. April, ab 17 Uhr. So können Studieninteressierte, die es nicht schaffen, persönlich zu kommen, trotzdem Campusluft schnuppern. Im Zentrum stehen das Duale Studium Weinbau und Oenologie mit 24-monatiger Berufsausbildung zum Winzer sowie das Duale Studium Weinbau und Oenologie im Anschluss an die Berufsausbildung Winzer oder Weintechnologe. „Beide Programme verbinden das wofür der Weincampus steht: Die Verbindung aus Theorie und Praxis“ sagt Professor Dominik Durner, Studiengangsleiter am Neustadter Campus.

Das Campus-Team stellt sich am 11. April in Interviews und kurzen Videos vor, die beispielsweise die hohe Kunst der Weinsensorik veranschaulichen. Es werden Interviews mit Studierenden und Alumni geführt. Neben Einblicken in den studentischen Alltag wird erklärt, wie Studieninteressierte die passenden Ausbildungs- und Kooperationsbetriebe finden können. In allen Gesprächen wird es auch ganz konkret um Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen sowie Finanzierungs- und Wohnungsfragen gehen. Individuelle Fragen können die Teilnehmer während des Livestreams über den Chat stellen.

Studieninteressierte erhalten zudem Einblicke in die Räumlichkeiten des Weincampus im virtuellen Rundgang. Ob Hörsäle, Mensa, Bibliothek, Mikroskopie- und Sensorik-Labor oder oenologisches Technikum, in der 360°-Ansicht lernen sie ihre mögliche Studienstätte kennen.