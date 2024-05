Der Haßlocher Holiday Park soll 2025 eine weitere Attraktion bekommen: eine Achterbahn mit einem neuen Themenbereich, gestaltet nach der Erfolgsgeschichte „100% Wolf“. Was sich genau dahinter verbirgt.

Im kommenden Jahr wird sich im Haßlocher Holiday Park einiges tun: Bereits seit Längerem bekannt ist der Einzug der Schlümpfe. Jetzt lässt die Holiday Park Germany die nächste Ankündigung folgen: eine Familien-Achterbahn mit einem neuen Themenbereich, gestaltet nach der Erfolgsgeschichte „100% Wolf“. Dabei handelt es sich um eine Serie mit zwei Staffeln und einem Kinofilm, der 2021 in die deutschen Kinos kam. Protagonist ist der junge Freddy Lupin, der aus einer Familie von Werwölfen stammt, sich jedoch an seinem 13. Geburtstag in einen weißen Pudel mit pinken Haaren verwandelt. Noch in diesem Jahr soll das Animationsabenteuer im Kino fortgesetzt werden.

Die Attraktion sei Teil einer umfassenden Erweiterung des Parks, heißt es in einer Pressemitteilung von Holiday Park Germany. Dazu gehöre auch die Themenfahrt zu den Schlümpfen und der Blinky Bill Themenbereich.

Die neue Familienachterbahn soll über den See gehen. Ein sogenannter „Spike“, ein offenes Ende der Achterbahnschiene, und eine Rückwärtsfahrt sollen für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen. „Mit dieser neuen Attraktion schließen wir die Lücke zwischen unserer Indoor-Kinderachterbahn und unseren Thrill Coastern“, teilt Bernd Beitz, Direktor Deutschland des Holiday Park Betreibers Plopsa, mit. Elf Millionen Euro würden investiert. Die Bahn mit einer Fahrstrecke von 760 Metern sei von der Firma Gerstlauer Amusement Rides GmbH für den Holiday Park entwickelt worden, einem Hersteller von Fahrgeschäften und Achterbahnen mit Sitz im bayerischen Münsterhausen.

2025 folgen die Schlümpfe

„Die Investitionen für 2025 sind Teil des neuen 80 Millionen Euro Masterplan der Holiday Park Germany“, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Unternehmens. Noch in diesem Sommer werde der „Greenville Bus“ und „Blinky’s Seifenkisten“ eröffnet. 2025 sollen dann die Schlümpfe folgen, die Fertigstellung des „Blinky Bill“-Themenbereichs „Greenville Town“ und die „100% Wolf“-Familien-Achterbahn. Ab 2026 zieht der Themenbereich „Tomorrowland“ mit einer Großachterbahn in den Holiday Park ein. Dieser richtet sich besonders an Erwachsene und Teenager. 40 Millionen Euro werden in einen eigenständigen Wasserpark mit Erlebnisbecken und Wasserrutschen investiert. Auf rund 11.000 Quadratmetern sind zahlreiche Attraktionen geplant.