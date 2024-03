Europa und die lokale Historie stehen im Mittelpunkt des Programms der Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins, das der Vorstand bei der Generalversammlung im Casimirianum vorstellte. Am 20. März um 19.15 Uhr erwartet die Bezirksgruppe den Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz im Burgund zu einem Vortrag. Honorarkonsul Bernhard Schaupp wird über die Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Burgund-Franche-Comté berichten. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann bis zum 15. März per E-Mail an nw.schreiner@t-online.de erfolgen.

Lokale Geschichte steht im Mittelpunkt, wenn es am 10. April um 19.15 Uhr im Casimirianum um die Entstehung der ersten rheinland-pfälzischen Museumsbahn, das Kuckucksbähnel, stattfindet. Die Museumsbahn begeht am 1. Juni 2024 ihren 40. Geburtstag. Für das Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte von Neustadt, das 2026 gefeiert wird, will die Bezirksgruppe bis Sommer mehrere Beiträge zur Stadtgeschichte ausarbeiten.