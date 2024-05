Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Vielfalt französischer Musik für Streichinstrument und Klavier konnte das Publikum in der Parkvilla des Mußbacher Herrenhofs eintauchen. Das Besondere daran: Alle Kompositionen stammen von Frauen, von schüchternen und selbstbewussten, chronisch kranken, verlassenen. Cellistin Katja Zakotnik, begleitet von Lorenzo di Toro am Klavier, erweckt sie zu neuem Leben. Und hat am Ende des Abends eine Überraschung parat.

Nichts Überflüssiges steht da auf der Bühne: Es geht allein um die Musik, die „Sonorités féminines – Stimmen französischer Komponistinnen“