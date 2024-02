Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er gesehen und gehört haben will, dass eine Frau den Hitlergruß zeigte und sich verfassungsfeindlich äußerte, hat ein Neustadter eine Familie in einem Baumarkt konfrontiert. Für ihn ist sein Verhalten ein Zeichen von Zivilcourage – dennoch sitzt er selbst am Ende auf der Anklagebank.

Im Juni vergangenen Jahres soll ein Mann im Globus-Baumarkt in Neustadt eine Familie als „braunen Abschaum“ und „Nazischweine“ betitelt und ihnen damit gedroht