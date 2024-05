Zu seinem traditionellen Pfingstkonzert lädt das „Kurpfälzische Kammerorchester“ aus Mannheim für Pfingstmontag, 20. Mai, 17 Uhr, ins Hambacher Schloss ein. Im Mittelpunkt des Programms steht diesmal die Flöte. Solist ist der Karlsruher Musikprofessor Pirmin Grehl, der eine denkbar kurze Anreise hat – denn er lebt in Maikammer.

Grehl kann den ganzen Klangfarbenreichtum seines Instruments beim Flötenkonzert e-Moll op. 57 von Saverio Mercadante ausspielen, einem neapolitanischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. Umrahmt wird das Solostück von zwei Glanzlichtern der Streicherliteratur – der Streichersinfonie Nr. 8 D-Dur von Felix Mendelssohn und der Streicherserenade Nr. 1 D-Dur des österreichischen Spätromantikers Robert Fuchs. Die Gesamtleitung hat Konzertmeister Stefan Simonca-Oprita. Pirmin Grehl, zweimaliger ARD-Preisträger, wurde 1977 zwar in Rodalben geboren und ist in Speyer aufgewachsen, machte dann aber zunächst außerpfälzisch Karriere – unter anderem war er lange Jahre Soloflötist im Konzerthausorchester Berlin. Seit 2017 ist er Professor an der Karlsruher Musikhochschule. Zu diesem Zeitpunkt zog er mit seiner Familie auch nach Maikammer. Karten (28/20 Euro) unter 0621 14554 oder www.reservix.de.