Eine gute Nachricht in diesen kulturell so tristen Tagen: Nach der Absage 2020 soll das 24. Hambacher Musikfest – sofern es die Corona-Lage erlaubt – in diesem Jahr tatsächlich vom 2. bis 6. Juni über die Bühne gehen: in abgespeckter Form zwar mit nur fünf statt acht Konzerten, verkleinerter Besetzung und ohne kulinarischem Begleitprogramm, aber immerhin. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange, der Kartenvorverkauf läuft.

Entgegen dem ursprünglichen Plan wird das beliebte Festival rund um Fronleichnam allerdings mit einem gänzlich anderen Programm und neuen Künstlern durchgeführt werden.