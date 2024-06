Wie bei ihrer ersten Wahl vor fünf Jahren hatte Silvia Kerbeck in Haardt Konkurrenz aus dem Grünen-Lager. Vor fünf Jahren gewann die CDU-Frau knapp mit 51,3 Prozent gegen Philip Eder-Huber. Am Sonntag war es deutlicher: Für die 63-jährige Amtsinhaberin stimmten 71,3 Prozent, auf die Grünen-Bewerberin Friderike Graebert entfielen 28,7 Prozent. Kerbeck meinte, sie sei „überwältigt vom Ergebnis“. Sie werde sich weiter mit „Herzblut für den Ort einsetzen“. Graebert dankte sie für einen fairen Wahlkampf. Zugleich war Kerbeck überzeugt, dass „wir im Ortsbeirat weiter gut zusammenarbeiten werden“. Graebert war gestern am späten Abend nicht mehr für eine Stellungnahme erreichbar.