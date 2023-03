Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Morgen nach dem Feuer auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Lachen-Speyerdorf zeigt sich: Es hätte weitaus schlimmer kommen können. Und das nicht nur, weil direkt an das Grundstück der Ordenswald grenzt.

Einzig ein langer leerer Löschschlauch der Feuerwehr weist am Dienstagmorgen im Innenhof der Recyclingfirma Remondis in Lachen-Speyerdorf darauf hin, was in der Nacht zuvor auf dem Gelände