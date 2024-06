Am Freitagnachmittag haben Unbekannte die Heckscheibe eines Vans in der Straße Grüne Heide eingeschlagen. Der Polizei zufolge schlugen die Täter zwischen 12.30 und 14.30 Uhr die Scheibe des schwarzen VW-Vans mit Neustadter Kennzeichen ein. Entwendet wurden nach Polizeiangaben nichts, weshalb von einer Sachbeschädigung ausgegangen wird. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de an.