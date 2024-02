Am Montag, 4. März, beginnt in den Ortsteilen (Abfuhrbezirke 5 bis 8) wieder die Leerung der Grünabfalltonnen. Darüber hat der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) informiert. Die Tonnen werden von März bis November alle zwei Wochen geleert, in der Regel montags. Die genauen Termine sind im Abfallkalender zu finden. In den Abfuhrbezirken der Kernstadt (Abfuhrbezirke 1 bis 4) werden die Grünabfalltonnen dem ESN zufolge am 11. März erstmals wieder geleert.

Zu den Garten- und Grünabfällen, in der Tonne gesammelt werden, zählen Materialien wie Rasenschnitt, Äste, Laub und Blumen. Aber keine Bioabfälle aus der Küche, betont der ESN. Die gebührenpflichtige Grünabfalltonne ist für all diejenigen Neustadter gedacht, die diese Materialien nicht im eigenen Garten kompostieren können und denen es zu aufwendig ist, diese Abfälle zur Grünabfallsammelstelle auf den Wertstoffhof, Nachtweide 7a, zu bringen. Neustadter Haushalte können dort bis zu einem Kubikmeter Grünabfälle pro Tag und Haushalt kostenlos abgeben.

Kleinere Mengen Grünabfälle können auch über die braune Tonne für Bioabfälle entsorgt werden, informiert der ESN. Für größere Mengen sei die Grünabfalltonne eine kostengünstige Alternative: Die monatliche Gebühr, die nur in den Monaten März bis November fällig wird, beträgt für die 120-Liter-Grünabfalltonne fünf Euro und für die 240-Liter-Tonne sechs Euro. Die Grünabfalltonnen müssen schriftlich beim ESN angemeldet werden. Dies ist formlos per E-Mail an abgaben@esn-nw.de möglich. Laut ESN werden aktuell in Neustadt 1187 Grünabfalltonnen mit 240 Liter und 232 Tonnen mit 120 Liter genutzt.