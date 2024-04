Zwei Verletzte und ein Gesamtunfallschaden von über 50.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 13 Uhr auf der L516 zwischen Edenkoben und Maikammer ereignete. Nach Angaben der Polizei kam ein 53 Jahre alter Kia-Fahrer wegen eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 54-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert, wobei der 53-Jährige in seinem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Beide kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Wegen des Unfalls kam es auf der L516 zu Verkehrsstörungen.