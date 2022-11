Eine Frau ist am Freitag kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in der Branchweilerhofstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete die Frau, die mit einem Suzuki unterwegs war, an der Kreuzung der Landwehrstraße zur Branchweilerhofstraße/Hagenstraße die Vorfahrt eines Opel-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Danach prallte der Suzuki noch gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun. Zeugen des Unfalls gaben laut Polizei an, dass der Opel-Fahrer vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Zur Aufklärung der Umstände des Unfalls bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.