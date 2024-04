Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 1 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei Neustadt mitteilte, erkannte die Fahrerin eines Nissans, die in Richtung Neustadt unterwegs war, gegen 10.30 Uhr zu spät, dass der Wagen vor ihr bremste, so dass sie auffuhr. Bei dem Aufprall öffneten sich die Airbags ihres Wagens, wodurch die Frau nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen erlitt. Die Nissan-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst behandelt.