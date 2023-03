Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußballerinnen des 1. FFC Niederkirchen, auf dem vorletzten Platz in der Regionalliga, kämpfen darum, nicht abzusteigen. Vor dem Heimspiel gegen den SC Bad Neuenahr sind die Personalsorgen groß, erzählt Trainer Rolf Freymüller. Denn auch der FFC II ist in Abstiegsnot, ist Tabellenvorletzter. Und tritt beim Schlusslicht an.

Gegner am dritten Rückrundenspieltag ist um 14.30 Uhr der SC Bad Neuenahr, wodurch es in Niederkirchen wieder einmal zu einem Duell zweier früherer deutscher Meister kommt. FFC-Trainer