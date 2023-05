Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frauenfußball-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen ist am Sonntag auch in seinem ersten Punktspiel nach der coronabedingten Zwangspause ohne Punktgewinn geblieben. Durch zwei Gegentreffer in der zweiten Spielhälfte verloren die Niederkirchenerinnen beim 1. FC Saarbrücken mit 0:2.

FFC-Trainer Niko Koutroubis versuchte, mit lediglich einer Stürmerin zum Erfolg zu kommen. Bei dieser handelte es sich mit Alena Wolf um eine Spielerin, die normalerweise defensive Aufgaben verrichtet.