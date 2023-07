Die Cheerleading-Europameisterschaften werden dieses Jahr in Wiesbaden ausgetragen. Die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch sind in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit mit zwei Mannschaften vertreten.

Als erstes Haßlocher Team gehen am Samstag, 10.39 Uhr die CCH Fantastics in der Kategorie Junior Cheer Mixed an den Start. Ihre Konkurrenten sind die Junior Devils des HSV Hockenheim und die SCD Panthers der Stunt & Dance Company Marl. „Nach der Deutschen Meisterschaft haben vier Peewees zu den CCH-Fantastics hochgewechselt. Damit starten wir bei der EM mit 25 Mädels und Jungs und haben dadurch nun insgesamt fünf Stuntteams, mit denen wir nun auch schwierigere und aufwendigere Pyramiden und Stunts bauen können“, teilt Helené Grimm, eine der Trainerinnen, mit. „Wir können nicht in Worte fassen, mit wie viel Vorfreude wir in diese Europameisterschaft starten. Es ist das erste Mal, dass sich das Juniorteam von CCH für die Europameisterschaft qualifiziert hat. In jedem Training merkt man, wie groß die Vorfreude, aber auch die Aufregung der Juniors ist und immer weiter steigt“, ergänzen ihre Kolleginnen Tyra Thielsch und Janina Wolf. Für Coach Jan Mayer sei am wichtigsten, dass die Gruppe ein fehlerfreies Programm zeige.

Dritter Titel in Folge winkt

Sollten die CCH Falcons, das erwachsene Stuntteam, die Kategorie Senior Cheer Mixed für sich entscheiden, wäre dies der dritter Europameistertitel in Folge. Sie sollen laut Plan am Sonntag um 11.06 Uhr auftreten. Nach ihnen starten die beiden Konkurrenten, die Black Devils aus Monza (Italien) und die Unique Eagles des VfL Herrenberg. „Die Regelwerke von DM und EM unterscheiden sich leicht. Außerdem sind zwei zusätzliche Teammitglieder mit in unsere aus neun Frauen und sieben Männern bestehende Mannschaft gekommen. Meine Trainerkollegin Christina Kercher kann aus Termingründen nicht teilnehmen. Daraufhin musste wie bei den Juniors das Programm leicht angepasst werden“, teilte Coach Andreas Cörper mit. Das Team sei aber gut in Form und hochmotiviert, seinen Titel zu verteidigen.