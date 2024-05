Holger Mück, Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, wurde am Mittwoch erneut in den Vorstand des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (LDEW) gewählt. Mück gehört dem Gremium seit acht Jahren an. Der LDEW vertritt die Interessen von rund 270 Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft in Hessen und Rheinland Pfalz gegenüber Politik, Behörden und der Öffentlichkeit. Mück: „Die Energie- und Wasserversorger stehen vor großen Herausforderungen : Die Wärmewende muss in den nächsten Jahren nicht nur geplant, sondern umgesetzt werden. Fachkräftemangel und der enorme Finanzierungsbedarf machen das zu einer Mammutaufgabe.“