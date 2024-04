Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ersten 100 Tage. Oft ein Schlüsselzeitraum, um jemanden in einem neuen Amt zu beurteilen. Wir drehen den Spieß um und fragen die vier scheidenden Ortsvorsteher in Neustadt: Wie sieht ihr Endspurt aus? Wie gehen sie die letzten 100 Tage im Amt an?

Vier Entscheidungen sind schon vor der Kommunalwahl am 9. Juni gefallen: Hambach, Lachen-Speyerdorf, Mußbach und Gimmeldingen werden neue Ortsvorsteher bekommen, da die Amtsinhaber nicht mehr antreten.