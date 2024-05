Im Freizeitgebiet „Sandbuckel“ sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Gartenhäuser und Vereinsheime aufgebrochen worden. Laut Polizei hatten die Täter es auf Metallteile, besonders auf Kupfer, Gartengeräte, Werkzeuge, Benzin und Getränke abgesehen. Sie gingen teilweise mit brachialer Gewalt vor, um in die Gebäude zu gelangen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt, da noch nicht alle Eigentümer der Gartenhäuser erreicht werden konnten. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen. Wer in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Sandbuckel/Siegfried-Perrey-Straße gemacht hat, soll diese der Polizei in Haßloch melden, Telefon 06324 933-0 oder per

E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Im „Sandbuckel“ wird immer wieder eingebrochen. Eine Einbruchserie hat es zuletzt im Februar 2023 gegeben. Auch im September 2022 und im Juni 2021 sind Gartenhäuser aufgebrochen worden.