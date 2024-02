Ein Wohnhaus in Hambach war nach Angaben der Neustadter Polizei das Ziel von Einbrechern. Die Tat ist zwischen Sonntag, 18. Februar, und Samstag, 24. Februar, passiert. Die unbekannten Täter seien in das Haus in der Weinstraße eingedrungen, nachdem sie ein Fenster auf der Rückseite des Anwesens aufhebelten. Angaben zur Schadenshöhe und zum Diebesgut konnte die Polizei noch nicht machen. Dazu dauern die Ermittlungen noch an. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.