Es ist nicht zu übersehen: In der Karl-Helfferich-Straße entsteht derzeit Neustadts erstes richtiges „Mural“, ein Wandgemälde auf sage und schreibe 320 Quadratmeter Fläche, das die Themen Demokratie und Freiheit aufgreift mit dem Motiv eines schaukelnden Mädchens vor der Kulisse des Hambacher Schlosses.

Möglich gemacht hat dies der Mannheimer Immobilienmakler Darius Peter Kozlowski, dessen Unternehmen die Fläche vor anderthalb Jahren angemietet hat – eigentlich, um Werbung zu plazieren, wie Mitarbeiterin Ann-Kathrin Toews erläutert. In enger Abstimmung mit der Stadt Neustadt kam man dann aber auf die Idee, zum ersten Demokratiefest Ende Mai auch ein bildnerisch weithin sichtbares Zeichen zu setzen.

Aus einem von Citymanagerin Susanne Schulz organisierten Wettbewerb mit 14 Teilnehmern ging im Februar letztlich der Mannheimer Streetart-Künstler Rick Riojas, in der Szene auch unter dem Künstlernamen Gismo bekannt, als Sieger hervor. Seit vergangener Woche ist er nun auf dem 25 Meter hohen Gerüst vor Ort am Werk, hat schon weit über 100 Spraydosen und auch etliche Eimer Streichfarbe verbraucht und liegt so gut in der Zeit mit dem Projekt, dass er damit sicher schon lange vor der offiziellen Enthüllung am 27. Mai fertig sein wird, wie er berichtet. „Ich habe richtig Gas gegeben, um gegen alle Eventualitäten gefeit zu sein“, sagt er. Für den 54-Jährigen, der zu den Mannheimer Graffitisprayern und Streetartisten der ersten Stunde gehört, ist es trotz seiner langen Karriere das bislang größte Werk. Es solle das Gefühl von Freiheit vermitteln, wie man es als Kind auf einer Schaukel erlebt, sagt er.

Andere Werke Riojas sind derzeit vor allem in Mannheim zu sehen, so allein vier große Wandgemälde in der Lilienthalstraße in Schönau sowie weitere im Schlosspark. Daneben beherrscht der Mannheimer aber auch das kleine Format, denn er betreibt seit über 20 Jahren auch ein Tattoo-Studio. Das Neustadter Freiheitsbild, dessen Kosten komplett die Firma Kozlowski übernimmt, wird mindestens achteinhalb Jahre zu sehen sein, denn so lange dauert der aktuelle Mietvertrag für die Fassade.