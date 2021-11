Der FC Wacker Weidenthal geht wieder offline, was eine gute Nachricht ist: Erstmals seit Beginn der Pandemie bietet der Verein ein E-Fußball-Turnier vor Ort an.

„Nach zahlreichen erfolgreichen Online-Fifaturnieren unserer E-Sports-Abteilung lässt die aktuelle Coronalage endlich wieder Präsenzveranstaltungen zu“, informiert der FC Wacker Weidenthal. „Diese Situation wollen wir passend zur Veröffentlichung des neusten Fifateils, ,Fifa 22’, nutzen und veranstalten nach eineinhalb Jahren pandemiebedingter Pause unser zweites Offline-Fifaturnier im vereinseigenen Sportheim.“

Das Turnier wird am Freitag, 19. November, ab 18.30 Uhr in „Fifa 22“ auf der Playstation 4 im 90er-Anstoßmodus gespielt. Mit Championsleague-Mannschaften, die vor Ort zugelost werden, so der FC Wacker. Und es gibt auch Preise zu gewinnen: Playstation-Network-Guthabenkarten im Gesamtwert von 60 Euro.

„Die PS4-Controller werden nicht von uns gestellt und sind demnach von den Teilnehmern selbst mitzubringen“, betont Organisator Sven Semmelsberger. Bei der Veranstaltung gelte die 2G-Regel: Wer mitmachen wolle, müsse vor Ort seinen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen.

Kontakt

Fürs E-Sports-Offline-Fifaturnier beim FC Wacker Weidenthal kann sich jeder per E-Mail an esports@wacker-weidenthal.de mit Namen und Geburtsdatum bis 15. November anmelden. rhp