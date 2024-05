Die Polizei hat am Mittwochmorgen an mehreren Stellen den Verkehr kontrollierten und dabei zwei Autofahrer gestoppt, die offenbar unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saßen. Für einen Fahrer war es bereits der zweite Vorfall dieser Art.

Amphetamin, Methamphetamin und THC: Auf gleich drei Stoffe hat ein Drogenvortest angeschlagen, den ein 43-Jähriger am Mittwoch kurz nach 7 Uhr bei einer Polizeikontrolle in der Talstraße ablegte. Der Elmsteiner war laut Polizei in seinem Ford auf dem Weg zur Arbeit, als die Beamten ihn anhielten. Bei der Kontrolle stellten sie bei ihm Auffälligkeiten fest, die den Verdacht auf aktuellen Drogenkonsum aufkommen ließen. Da ein Vortest positiv ausfiel, musste der Mann eine Blutprobe abgeben und seine Schlüssel einem Bekannten geben. Ihn erwarten mehrere Verfahren. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert und kann eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) anordnen. Dabei wird geprüft, ob ein Autofahrer zum Führen von Kraftfahrzeugen körperlich oder charakterlich geeignet ist.

Zum zweiten Mal unter Drogeneinfluss erwischt worden ist ein 53-jähriger Neustadter, den die Polizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Ludwigstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann und sein Citroën waren schon Anfang April einschlägig aufgefallen. Und auch am Mittwoch zweifelten die Beamten laut Polizeibericht an seiner Verkehrstüchtigkeit. So musste er auch diesmal eine Blutprobe abgeben und seinen Autoschlüssel in andere Hände geben.