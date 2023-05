Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wasserball-Zweitligist SC Neustadt hat doch noch ein Heimspiel in dieser Saison: Das ursprünglich in Frankfurt angesetzte Rückspiel wird am Samstag um 19.30 Uhr im Stadionbad ausgetragen. Die Hessen haben keine Wasserfläche zur Verfügung.

