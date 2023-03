Der für heute Abend, Freitag, 17. März, im Hambacher „Theater in der Kurve“ geplante und bereits seit Längerem ausverkaufte französische Chansonabend der Deutsch-Französischen Gesellschaft Neustadt muss ganz kurzfristig abgesagt werden, weil der Künstler überraschend erkrankt ist und sogar ins Hospital eingeliefert werden musste. Dennoch hat Philippe Huguet, der sein Programm „Bleu-Blanc-Blues“ mit Jazzchansons und Chanson-Klassikern von Trénet, Aznavour, Nougaro, Brassens, Gainsbourg und Piafin neuem, leicht jazzigem Gewand präsentieren wollte, bereits einen Ersatztermin mit der DFG vereinbart, wie deren Vorsitzender Wolfgang Klein mitteilt: Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, wiederum im „Theater in der Kurve“ in Hambach.