Die Auftaktveranstaltung für die Kampagne Hambacher gegen die schwarz-weiß-braune Vereinnahmung des Hambacher Schlosses findet am Samstag, 17 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses in Hambach, Weinstr. 264 statt. Ulrich Riehm von Freundeskreis Hambacher Fest 1832 wird über die Arbeit des Freundeskreises seit Max Ottes sogenanntem Neuen Hambacher Fest 2018 und seine persönlichen Lernprozesse in der Auseinandersetzung mit diesen Akteuren berichten. Der Eintritt ist frei. Mitinitiator am Samstag ist die Initiative Neustadt bleibt bunt: Sie stellt sich auch gegen die „Vereinnahmung und Verfälschung der Ideen des Hambacher Festes“ und plant für 18. Mai eine größere Kundgebung. Auch darüber soll am Samstag gesprochen werden. Am Montag ab 18 Uhr informiert die Stadt bei einer Bürgerversammlung in der Dr.-Albert-Finck-Schule über die aktuelle Situation bei den Demos am Hambacher Schloss und die rechtlichen Rahmenbedingungen.