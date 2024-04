Seit Sommer 2023 finden alle zwei Wochen Demonstrationszüge zum Hambacher Schloss statt. Es kommen jeweils Menschen zusammen, die mit dem politischen System unzufrieden sind. Da diese Veranstaltungen für viele Bewohner in Hambach eine Belastung sind, will die Stadt am Montag, 22. April, über die aktuelle Situation und die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Außerdem will die Verwaltung den Abend nutzen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung beginnt am 22. April um 18 Uhr in der Turnhalle der Dr.-Albert-Finck-Schule in Hambach (Horstweg 21). Der Einlass ist ab 17.30 Uhr möglich. Aufgrund der Demos hat sich nun auch eine Initiative von Hambacher Bürgern gebildet, die am vergangenen Sonntag bunte Farbtupfer gesetzt hat. Der Ortsbeirat unterstützt die Bürger dabei.