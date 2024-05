Die Gruppierungen aus der ganzen Bundesrepublik, die zu Pfingsten nach Neustadt pilgern, um ihr eigenes „Hambacher Fest“ zu veranstalten, dürfen am Sonntag, 19. Mai, nur mit begrenzter Trommlereinheit von der Festwiese bis auf den Parkplatz Dammstraße in Hambach ziehen. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt am Donnerstag entschieden. Die Stadt hatte Anfang Mai mehrere Auflagen für die von der „Initiative Hambach24“ angemeldete, politische Veranstaltung erlassen. Dies beinhaltete unter anderem, dass maximal 15 Trommler und Musikanten den Aufzug begleiten dürfen. Grund dafür sind Lärmschutzgrenzen. Dagegen hatte die Veranstaltungsanmelderin einen Eilantrag eingereicht. Nun entschied das Verwaltungsgericht, dass die Begrenzung rechtens ist.

Zum Aufzug der „Initiativen“ in Richtung Schloss am Sonntag werden 3000 bis 5000 Teilnehmer erwartet. Neustadter Gruppen haben Gegenveranstaltungen angekündigt: am Samstag eine „Parade der Demokratie“ (Treffpunkt 13 Uhr am Parkplatz Dammstraße) und eine Mahnwache am Kartoffelmarkt (11 bis 17 Uhr) sowie am Montag eine Menschenkette vom Eingangstor des Hambacher Schlosses bis zum Hambacher Rathaus (ab 14 Uhr) und ein Staffellauf bis zum Marktplatz (Ankunft circa 15.30 Uhr).