Der Kölner Kinderliedermacher und -musiker Simon Horn, weitaus besser bekannt unter seinem Pseudonym Herr H, ist am Sonntag der Star bei einem Kindermitmachkonzert der Kindertanzschule Neustadt und Maikammer im Saalbau.

Große Brille, verschmitztes Lächeln und Mütze – das sind die Markenzeichen des 39-Jährigen, den viele Kinder vielleicht aus dem Kinderkanal Kika kennen, noch mehr aber sicher aus dem Internet, wo er unglaublich präsent ist. Der Sohn einer Musikerfamilie, der Vater auch schon Liedermacher, die Mutter Leiter eines Musikpädagogik-Verlags, startete seine Herr H-Karriere 2011 mit der Single „Ich bin ein Pinguin“, die es auf Anhieb gleich auf 3. Platz in der Kategorie „Bestes Kinderliederalbum“ beim Deutschen Rock- und Pop-Musikpreis schaffte. Sieben Alben und über 100 weitere Songs, darunter Hits wie „Emma, die Ente“ oder „Raffi, die Giraffe“, folgten. In Anlehnung an die Neue Deutsche Welle bezeichnet Horn seine Musik, die sich stilistisch von Rock und Pop bis Hip-Hop und Dance bewegt, dabei selbst als „Neue Deutsche Kindermusik“.

Für das Konzert in Neustadt verspricht die Kindertanzschule als Veranstalter ein Event mit Mitmach-Faktor, bei dem tanzbare Beats auf Ohrwürmer zum Mitsingen treffen. Nach

der rund einstündigen Show bestehe die Chance auf Foto-Sessions, Autogramme und ein herzliches „High5“ mit dem Künstler.

Termin

Das Kinderkonzert „Herr H ist da!“ findet am Sonntag, 21. April, ab 11 Uhr im Saalbau in Neustadt statt. Karten (18,31 Euro) unter www.ticket-regional.de. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.