„Tastenzauber“ – schon der Begriff ist ein Versprechen. Und kaum verheißungsvoller hätte der Auftakt zum „3. Neustadter Herbst“ am Sonntag in der ausverkauften Stiftskirche ausfallen können als mit diesem tiefen Griff in die konzertante Schatzkammer Johann Sebastian Bachs und einer alles andere als alltäglichen Besetzung: Denn wann erlebt man schon mal vier Cembali im konzertanten Quartett?

Je zwei Konzerte für zwei und drei, eines – das berühmteste vielleicht – sogar für vier Cembali mit Streichern standen auf dem Spielplan. Zu Gehör