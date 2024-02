In Maikammer soll ab Herbst die Möglichkeit bestehen, ein Elektroauto ausleihen zu können. Dafür hat der Rat jetzt einen ersten Schritt getan: Er beauftragt eine Firma aus Baden-Württemberg damit, eine Leihauto-Station und eine Ladestation zu bauen.

Maikammers Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) hatte zuletzt Bürgermeister aus vielen Orten der Pfalz ins Rathaus eingeladen, damit sie sich anhören können, was die Firma Deer GmbH anzubieten hat: Sie will in verschiedenen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum das Leihen von E-Autos ermöglichen. Sollten sich acht Kommunen finden, die eine so genannte Car-Sharing-Station haben wollen, wird die Einrichtung derselben für alle günstiger: 6000 Euro statt 14.000 Euro müssen die Kommunen dann pro Standort bezahlen. „Wir kriegen acht Kommunen zusammen“, informierte Schäfer nun bei der jüngsten Ratssitzung. Mehr noch: Es gebe sogar 13 Kommunen (Neustadt, Pirmasens, sowie Orte in den Kreisen Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz), die ein Interesse am Leihsystem für E-Autos hätten.

In der Regel sei es so, dass die Firma Deer ein E-Fahrzeug an jedem Standort vorhalte. Benutzer können das Auto per App für einen gewünschten Zeitraum reservieren. Maikammer hat nun einen Schritt getan, damit das Leihangebot fürs E-Autos ins Dorf kommt, auch die anderen Bürgermeister wollten ihren Gremien eine Zustimmung empfehlen, informierte Schäfer über das weitere Vorgehen. An der Ladestation können auch die Akkus von privaten E-Fahrzeugen geladen werden.

Projektmanagerin Bettina Öffinger von der Firma Deer informiert auf Anfrage, dass es in der Regel ein halbes Jahr dauere, bis die Stationen eingerichtet sind. Die Deer GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Energie Calw GmbH. Diese starteten 2017 in der Schwarzwald-Gemeinde mit E-Car-Sharing. Zwei Jahre später wurde aufgrund steigender Nachfrage nach diesem Angebot die Deer GmbH gegründet. In großen und mittelgroßen Städten gehört Car-Sharing längst zum Alltag.