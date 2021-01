Im Seniorenheim Haardtblick im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf besteht bis zum 20. Januar ein Besuchsverbot in einem der Wohnbereiche. Das bestätigt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf Anfrage. Nachdem eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, wurden auch Bewohner und Mitarbeiter des Wohnbereichs getestet, wo sie arbeitet. „Drei Bewohner sind positiv, aber keine weiteren Mitarbeiter“, teilt Sprecherin Sina Müller mit. In den anderen Wohnbereichen gebe es kein Besuchsverbot.

Für den 13. Januar ist der Besuch eines Mobilen Impfteams in dem Heim geplant. Wer krank ist, egal ob Corona-positiv oder anderweitig erkrankt, werde nicht geimpft. Alle anderen, die gesund sind beziehungsweise negativ getestet, könnten hingegen geimpft werden, so Müller. „Am Montag wird der betroffene Wohnbereich noch mal getestet, sodass am Mittwoch zum Impftermin auch die aktuellen Ergebnisse zu positiv/negativ vorliegen sollten.“

Zwei weitere Todesfälle

Derweil geht die Anzahl der neu gemeldeten Corona-Fälle im Kreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt leicht zurück. Seit Donnerstag wurden 15 Neuinfektionen im Kreis und elf in der Stadt gemeldet. In der Verbandsgemeinde Deidesheim starb eine über 70-Jährige im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Kreis auf 61, in Neustadt waren es bislang 13.

Der Kreis Südliche Weinstraße meldet für das Kreisgebiet und die Stadt Landau am Freitag 57 Neuinfektionen. Ein älterer Landauer ist mit Corona gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 49 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.