Im Busverkehr gibt es erneut Streiks: Der für Montag, 15. April, ab 3 Uhr, bis Sonntag, 21. April, Schichtende, angekündigte Busfahrerstreik kann auch Auswirkungen auf Neustadt haben. Auf verschiedenen Linien kann es zu Fahrtausfällen kommen, teilt die Stadt mit. Vom Streikaufruf betroffen ist die Palatina Bus GmbH, die mit den Linien 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507 und 510 von Neustadt unter anderem nach Landau, Speyer und Haßloch sowie mit den Linien 511, 512 und 517 in die Verbandsgemeinden Deidesheim und Lambrecht fährt. Allerdings sei die Streikbeteiligung und damit die Zahl der eventuell ausfallenden Fahrten nicht absehbar, so die Verwaltung. Vom Streik nicht betroffen ist die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH, die mit den Linien 502, 508, 514 und 515 in Neustadt unterwegs ist. Weitere Infos beim Verkehrsverbund VRN unter www.vrn.de sowie unter der Servicenummer 0621 1077 077.