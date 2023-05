Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC 08 Haßloch tritt zum Bezirksliga-Auftakt nach der Winterpause am Sonntag, 14.30 Uhr, beim SV Südwest Ludwigshafen an. Ex-Profi Demir Hotic (60) ist neuer Trainer der Gastgeber. Er kam in der Winterpause, um das Schlusslicht vor dem Abstieg zu retten.

In der Region hat es der langjährige Profi, der mit dem 1. FC Kaiserslautern 1990 den Pokalsieg und 1991 die deutsche Meisterschaft feierte, schon einmal geschafft, einen Traditionsclub trotz einer