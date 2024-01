Während in einigen Spielklassen oberhalb der A-Klasse sowie in anderen Kreisen eine überdurchschnittliche Zahl an Absteigern und dadurch die Aufstockung mehrerer Ligen droht, können die Vereine des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt entspannt dem Saisonende entgegensehen. Aus der B-Klasse wird wohl kein Team absteigen müssen.

„Zur Zeit gehören der B-Klasse 27 Mannschaften an, 32 ist die angestrebte Größe. Deshalb steigen die C-Klassen-Zweiten direkt auf“, sagte Kreisvorsitzender Klaus Karl bei der Rückrundenbesprechung der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt sowie der Staffeln West der B- und C-Klasse am Dienstag im Vereinsheim des TuS Maikammer. Man werde über ein Aufstiegsrecht für die Dritten der C-Klasse nachdenken, allerdings erst in der Saison 2025/25. Sollte jedoch der FV Heiligenstein aus der A-Klasse absteigen, müsste die zweite Mannschaft die B-Klasse verlassen.

A-Klasse-Staffelleiter Andreas Scherer monierte die vielen Nachholspiele: „Wir müssen noch zehn Punktspiele sowie ein Viertelfinalspiel des Kreispokals zwischen dem VfL Neustadt und Altdorf-Böbingen nachholen.“ Ein Grund dafür sei sicher, dass es in dieser Spielklasse mit TuS Maikammer und dem FV Dudenhofen III nur zwei Teams gebe, die über einen Kunstrasenplatz verfügen. „Hinzu kommen die Flutlichtprobleme des ASV Harthausen und des TSV Lingenfeld, der sich allerdings mit dem SV Rülzheim als Ausweichspielort arrangieren konnte“, ergänzte er.

Zuschauerkrösus war der FV Berghausen, der insgesamt 1174 Fans begrüßte, gefolgt von Aufsteiger ASV Waldsee (800) und dem im vergangenen Jahr neu gegründeten Südhaardter SV 23 (750). Die Fairnesstabelle führt der FSV Schifferstadt II vor dem ASV Harthausen und TuS Maikammer an. Erfolgreichster Torjäger ist Patrick Metzger vom FV Dudenhofen III mit 20 Treffern. Dahinter rangieren Matteo Feuerstein (FV Berghausen (17), Marcel Baumann (TuS Maikammer) und Yannick Hoffmann (ASV Harthausen) mit jeweils zwölf Toren. 17 Rote Karten und 84 Zeitstrafen wurden ausgesprochen. „Die Zeitstrafe hat sicher manchen Platzverweis ersetzt und sich dadurch bewährt“, kommentierte Schäfer.

„Was unternimmt man, wenn – wie in einem unserer Heimspiele geschehen – ein Schiedsrichter die Halbzeitpause auf neun Minuten verkürzt und das Spiel acht Minuten zu früh abpfeift?“, wollte Lukas Neu, Trainer des Aufsteigers VfL Neustadt, wissen. Klaus Karl befürwortete eine Meldung an den Schiedsrichterobmann.

Der letzte Spieltag der A-Klasse ist am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, angesetzt. Stephan Rüdiger, stellvertretender Schiedsrichterobmann, wies darauf hin, dass den Schiedsrichtern vor jedem Spiel mitgeteilt werden müsse, dass genug Ordnungskräfte vor Ort seien. „Wir das nicht gemacht, kann das zu einer Geldstrafe führen“, warnte er. Auch der Spielbericht und die Spielermeldeliste müsse ungefragt übergeben werden, ergänze Karl.

Staffelleiter Dirk Schwarzwälder zeigte sich mit der Fairness in der B-Klasse zufrieden, weniger mit der in der C-Klasse. Die erfolgreichsten Torschützen sind in den zwei untersten Ligen Christian Schubing (B-Klasse West, TSG Deidesheim II, elf Treffer), Angelo Ietro (B-Klasse Ost, FV Hanhofen, 16), Brian Burger (C-Klasse West, SV 1911 Bad Dürkheim, 21) und Konstantin Becker (C-Klasse Ost, ASV Harthausen II, 23). Der letzte Spieltag der B-Klasse West ist am Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr und in der C-Klasse West am Donnerstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, angesetzt.

Wehmütig teilte Klaus Karl mit, dass dies die letzte Vereinsvertretersitzung der A-Klasse gewesen sei, die er geleitet habe. „Ich werde beim nächsten Kreistag nicht mehr antreten. Ich werde aber beim Verbandstag für ein Mandat im Verbandsspielausschuss kandidieren“, informierte er.