Die Stadt Neustadt bekommt einen Beirat für ältere Menschen. Bisher gibt es nur den Seniorenbeirat in Vereinsform als Vertreter der Interessen älterer Neustadter. Die Neuaufstellung mit einem städtischen Beirat begründete Dezernentin Waltraud Blarr am Donnerstagabend im Hauptausschuss mit dem demografischen Wandel: „Wir haben mehr ältere Menschen und damit mehr Themen rund um deren Belange.“ CDU-Vertreter Ernst Ohmer, der auch Mitglied im Seniorenbeirat ist, sagte: „Wir sind froh, dass wir nun den Beirat auf städtischen Füßen bekommen.“ Laut Verwaltung soll bald auch ein Behindertenbeirat eingerichtet werden. Während die Gründung des neuen Beirats unstrittig war, kam der Hauptausschuss beim Thema Aufwandsentschädigung für die Beiratsvorsitzenden zu keinem Ergebnis. Die Verwaltung schlug vor, die Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Innenstadtbeirats von 200 auf 250 Euro zu erhöhen. Dieser Betrag stünde dann auch den Vorsitzenden der beiden neuen Beiräte zu. Darüber wurde intensiv diskutiert. Die CDU wollte für den Vorsitzenden des Innenstadtbeirats wegen des hohen Aufwands 450 Euro monatlich haben. Christoph Bachtler (FWG) sprach sich für weiterhin 200 Euro aus: „Das ist im Rahmen dessen, was auch Stadtratsmitglieder bekommen.“ Letztlich gab es für keinen Vorschlag eine Mehrheit. Man einigte sich nur darauf, dass Beiratsschriftführer pro Sitzung 50 Euro bekommen sollen. Oberbürgermeister Marc Weigel will die Vorlage nun ohne Hauptausschuss-Empfehlung im Stadtrat einbringen.