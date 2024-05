Die Neustadter Weinkultur ist wieder zu Besuch in der Partnerstadt Wernigerode: Am ersten Juli-Wochenende finden dort die 33. Neustadter Weintage mit Winzern von der Weinstraße statt. Bürger können in diesem Jahr wieder mitfahren.

Jahrelang kümmerte sich Armin Haffa um die Organisation der Weintage, nun hat er das Zepter an Norbert Schied weitergegeben. Gemeinsam mit der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS) und der städtischen Abteilung Städtepartnerschaften will er neue Impulse setzen – und bereits bekannte Formate wiederbeleben. Dazu gehört die Bürgerreise in die Partnerstadt zu den Weintagen.

Schied war schon mehrmals in Wernigerode und berichtet vom „regen Austausch“ mit dem dortigen Oberbürgermeister Tobias Kascha. „Ich bin mit dem Gefühl zurückgekommen, dass die Weintage auf dem Marktplatz für Wernigerode eines der wichtigsten Feste der Stadt sind.“ Auch für die TKS sei die Bürgerfahrt die einzige Reise, die sie mit Ziel in einer fremden Stadt organisiert. Beim Programm für die Bürgerreise vom 5. bis 7. Juli habe er „sehr große Unterstützung“ vonseiten der Partnerstadt erfahren, sagt Schied. „Das war für die Wernigeroder selbstverständlich.“ Mit den historischen Gebäuden sei Wernigerode wunderschön und touristisch beliebt, schwärmt Schied, der stolz ist, dass über die Weintage die Pfälzer Weinfestkultur „seit so langer Zeit in die Partnerstadt getragen wird“ – vor allem, da sie eher in einer Bierregion liegt.

Küfer-Schlag zur Eröffnung

Für die Bürgerreise sind feste Programmpunkte geplant: Am Anreisetag geht es per Bus nach Sachsen-Anhalt. Untergebracht werden die Neustadter im Themenhotel – Hasseröder Burghotel Wernigerode. Nach einer kleinen Stärkung geht es zur Eröffnung der Weintage auf dem Wernigeroder Marktplatz, wo Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich den Küfer-Schlag ausführen wird. Außerdem wird traditionell der vor Jahren gepflanzte Neustadter Mandelbaum mit Riesling begossen. Freitags und samstags wird die Band Happiness das Fest musikalisch begleiten, sonntags ist laut Schied, der die Moderation übernimmt, eine „Wernigeroder Überraschung“ vorgesehen.

Die Bewirtung auf den Weintagen übernehmen nicht mehr die bekannten „Woisträßler“, sondern die neu gegründete Interessengemeinschaft Weintage Wernigerode, bestehend aus dem Weingut Müller-Kern, der Hambacher Schloss Kellerei, dem Weingut Hammer-Sommer, dem Weingut Erich Ferckel, dem Wein- und Sektgut W. Winkelmann, dem Weingut Schäfer und dem Weingut Hellmer. Das lokale Café Wiecker bespielt einen Essensstand. Für die Reisegruppe aus Neustadt ist ein Abendessen in einer urigen Gaststätte mit typischen Harzer Spezialitäten geplant, danach klingt der Abend auf dem Fest aus. Zurück zum Hotel geht es per Bus oder individuell.

Mit Kleinbahn zum Schloss

Nach dem Frühstück geht es an Tag zwei mit der Kleinbahn hinauf zum neugotischen Schloss Wernigerode. Von der Bahn bis zur Schlossterrasse ist ein steiler Anstieg zu überwinden. Oben wird die „Gräfin“ die Neustadter begrüßen und durchs Schloss führen, im Anschluss können Aussicht, Schlosspark und -café selbst erkundet werden. Zurück in die Innenstadt geht es dann wieder per Bahn oder auf Wunsch auch zu Fuß. Dort kann die Altstadt mit niedersächsischen Fachwerkhäusern besichtigt und auf den Weintagen entspannt werden, wo zwei Neustadter Weinhoheiten durch eine Weinprobe führen. Am Nachmittag steht eine Gästeführung „Hexen & Teufel im Harz“ auf dem Programm. Danach erwartet die Neustadter ein Drei-Gang-Menü im Ratskeller, bevor es per Bus oder individuell zurück zum Hotel geht.

Vor der Abreise am dritten Tag geht es in den Bürger- & Miniaturenpark Wernigerode mit vielen Themengärten, unter anderem dem Partnerschaftsgarten von Neustadt. Danach geht es mit dem Bus zurück an die Weinstraße. „Ich hoffe, dass viele mitgehen“, sagt Schied. Denn die Reise sei eine Gelegenheit, „die Partnerschaft mit Leben zu füllen“.

Info

Kosten für die Reise nach Wernigerode pro Person im Doppelzimmer 599 Euro, Einzelzimmer 629 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen. Schriftliche Anmeldung bis spätestens Montag, 27. Mai, per E-Mail an gruppen-tks@neustadt.eu. Rückfragen an Regina Bergner (Tourist-Information) unter Telefon 06321 926863.