Der 43-jährige Carsten Kus wurde bei einer Mitgliederversammlung des FWG-Ortsverbands Lindenberg in der vergangenen Woche einstimmig zum Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters bei der Kommunalwahl im Juni bestimmt. Außerdem wurde die Liste der Bewerber für den Gemeinderat aufgestellt.

Bürgermeister Reiner Koch (FWG) hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren wird. Die „Werte“, die das Dorfleben ausmachen, seien für ihn wichtig und ein Grund dafür, dass er sich für eine Kandidatur entschieden hat, so Kus, der als Carsten Wolf in Lindenberg aufgewachsen ist. 1998 war Kus mit seinen Eltern aus Lindenberg weggezogen, seit 2019 lebt er mit Ehefrau und Tochter wieder in seinem Heimatdorf.

Er wolle im Team mit dem Ortsbeirat begonnene Projekte weiterführen und Neues anstoßen, so der Elektrotechniker, der als Produktmanager bei einem Unternehmen in Speyer arbeitet. Er sei „voller Tatendrang“ und wolle die Zukunft des Dorfes mitgestalten, sagt Kus. Seitdem er wieder in Lindenberg wohnt, beteiligt sich Kus an der Elterninitiative, die den Waldspielplatz pflegt und weiterentwickelt.

Die FWG betont, dass sich für alle 16 Plätze auf der Liste Kandidaten gefunden haben. Es seien sowohl erfahrene Ratsmitglieder dabei, wie auch junge FWG-Mitglieder. Gemeinsam wolle man „in den Fußstapfen und den Weg von Reiner Koch weitergehen“.

Kandidaten

Carsten Kus, Fritz Eschmann, Philipp Fuchs, Christian Bertram, Nicolas Müller, Dirk Miroschnik, Barbara Martin, Steffen Sklar, Katharina Blankert, Heiko Hartmann, Christian Knoll, Jasmin Huzejroic, Jana Kaiser, Bernd Camin, Matthias Blitt, Rainer Feierling. Ersatz: Anton Michalski.