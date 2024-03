Mit bunt geschmückten Wagen und aufwendigen Kostümen ist der Winter beim 35. Haßlocher Sommertagsumzug lautstark verabschiedet worden. Der Frühling kann kommen.

„Ri-ra-ro – de Summerdag is do!“: Der bekannte Ruf schallt am Sonntag durch die Straßen Haßlochs. Das Wetter meint es gut mit den Teilnehmern des Umzugs: Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lassen am Sonntagmittag keine Wünsche offen. Tausende Schaulustige säumen die Umzugsstrecke. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt: Neben Bier und Wein gibt es allerhand Gegrilltes im Brötchen.

Zum Auftakt krönt auf dem Jahnplatz Bürgermeister Tobias Meyer das Sommertagsprinzenpaar Hana Halavac und Nico Götz. Dann setzt sich der Zug langsam in Bewegung. Insgesamt 71 Wagen und Fußgruppen ziehen mit Polizei-Eskorte an den Besuchern vorbei. Vom Pfalzplatz aus dreht der Umzug eine große Runde durch Haßloch: durch die Schillerstraße, Kirchgasse, Bahnhofstraße und Bismarckstraße über die Pfaffen-, Lang-, Krämer- und Pfarrgasse zurück zum Pfalzplatz.

Seifenblasen und Bonbonregen

Auf einer kleinen Bühne am Startpunkt des Umzugs steht Daniel Kammel. Er moderiert bereits zum 20. Mal den Sommertagsumzug. Unterstützung bekommt er von seiner Co-Moderatorin Kathrin Kissel. Die Karnevalisten vom Haßlocher Carneval-Verein und ihre Prinzessin Jennifer I. sind mit einem großen Lkw angerückt. Die Pritsche ist voller feiernder Kinder, es steigen Seifenblasen auf, und es regnet Bonbons. Aus Boxen dröhnt laute Technomusik. Dahinter: der CDU-Ortsverband Haßloch. „Ri-ra-ro, die CDU is do!“ heißt es auf ihrem Wagen. Ihre Fußgruppe hat Wein- und Traubensaftflaschen im Gepäck und schenkt Erfrischungen an die feiernden Zuschauer aus. Auch die Haßlocher SPD ist mit einem Wagen, geschmückt mit Blumenkästen, mit von der Partie. Bei ihnen heißt es: „Ri-ra-ro, die Gladiole sin widder do!“

„Burg uffem Gäseberg“

Aus Neustadt ist der Karnevalsverein 1840 Neustadt gekommen. Auf ihrem von einem Traktor gezogenen Anhänger sitzt Prinzessin Vanessa I. in einem auffälligen, mit Federn geschmückten Kleid. Die Musik der Neustadter ermutigt einige im Publikum zu ein paar Tanzschritten auf der Straße. Etwa in der Mitte des Wagenzugs gibt sich Bürgermeister Tobias Meyer zusammen mit seinem Amtskollegen Lukas Rothe aus der Partnerstadt Gebesee die Ehre. Sie sitzen in einem stilvollen Oldtimer mit offenem Verdeck. Dahinter reiht sich das Sommertagsprinzenpaar in einem ebenfalls sehr alten Cabrio ein. Besonders auffällig: der Wagen der Faschingsfreunde Kuhrd/Rilze. Auf ihrem Anhänger thront eine gewaltige Burg aus Holz mit der Aufschrift „Burg uffem Gäseberg“. Aus dem vergitterten Kerkerfenster wirft ein Junge im Henkerskostüm mit Bonbons. Die Faschingsfreunde Duttweiler warten mit einer politischen Botschaft auf und drücken ihre Solidarität mit den Bauern aus: Ihr Wagen trägt den Schriftzug „Butter, Brot und Bier: Landwirte machen mehr, als du denkst“.

Gefeiert bis in die Abendstunden

Die Zuschauer sind bis zum Schluss in Feierlaune. Ausgelassen und mit Schorlegläsern in den Händen folgt die Menschenmenge dem Zug, nachdem der letzte Wagen sie passiert hat. Gerhard Breitel vom Haßlocher Schützenverein ist zufrieden: „Mir hat der Umzug sehr gut gefallen“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Zum Glück hatten wir so gutes Wetter, deshalb waren auch so viele Leute da.“ Christian Breitling steht zusammen mit seiner kleinen Tochter am Rand des Umzugs. „Für mich ist das Schönste am heutigen Tag, dass meine Tochter Spaß hatte“, resümiert er. Ihren Spaß hatten heute alle, so scheint es. Nachdem der Umzug auf dem Pfalzplatz sein Ende findet, wird auf dem Jahnplatz noch der Winter verbrannt und bis in die Abendstunden gefeiert.

Wilhelm Rieger hat in einem 30-Minuten-Film die schönsten Wagen festgehalten. Die wichtigste Figur ist natürlich der Schneemann bei der symbolischen Winterverbrennung. Der Film ist zu sehen auf YouTube unter dem Suchbegriff „sommerhassloch24“.