Surfen, Telefonieren und Fernsehen war wegen Wartungsarbeiten nicht möglich.

Von Michael Schwab.

Ohne Internet läuft heutzutage gar nichts mehr. Wenn dann kein Saft aus dem Router kommt, ist der Frust groß. So geschehen diese Woche im Raum Edenkoben/Neustadt. Was war der Grund?

Als Karsten Hoffmann aus Venningen am Montag im Vodafone-Kundenportal nach dem Rechten sah, weil Internet, Telefon und Fernsehen seit Stunden nicht funktionierten, erlitt er nahezu einen Schock. Von einer bis zu drei Tage andauernden Störung war die Rede. „Ich war auch nicht als einziger betroffen. Bei meinem Nachbarn war auch kein Netz, ebenso wie bei Bekannten in Maikammer und Neustadt“, erzählt Hoffmann. Die Prognose des tagelangen Ausfalls bewahrheitete sich zum Glück nicht, einige Stunden später ging alles wieder.

Pech für einzelne Kunden

Aber was war passiert? „Vodafone hatte am Montag lokale Einschränkungen in einem kleinen Teil seines Glasfaserkabelnetzes im Gebiet Neustadt und Umgebung“, erklärt Pressesprecher Volker Petendorf auf Anfrage. „An diesem Tag fanden in dem Vorwahlbereich die notwendigen, routinemäßigen Wartungsarbeiten in unserem Glasfaserkabelnetz statt.“ Dies habe bei knapp 2000 Haushalten zu Einschränkungen geführt, „die meist nur wenige Minuten dauerten“. Für einzelne Kunden sei aber für mehrere Stunden kein Surfen im Internet, kein Telefonieren oder Fernsehen möglich gewesen. Die Wartungsarbeiten seien ursprünglich für drei Tage angesetzt gewesen, konnten aber bereits am Montag gegen 21.30 Uhr beendet werden.