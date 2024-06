In der Nacht auf Samstag hat die Polizei zwei Männer gestoppt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen. Dem Bericht der Polizei zufolge fiel zunächst ein 29-Jähriger auf einem E-Scooter Beamten in der Landauer Straße auf. Die Polizisten sahen Anzeichen, dass der Mann unter Drogen stand, was ein Urintest bestätigte: Er reagierte auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Der 29-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Autofahrer in der Karl-Helfferich-Straße, bei dem sie Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,12 Promille an. Auch er musste Blut sowie auch seinen Führerschein abgeben.