Mehr als vier Jahrzehnte prägte Karl Schäfer (CDU) die Kommunalpolitik in Maikammer. Nun zieht der 70-Jährige sich zurück. Was ihm besonders wichtig war in all den Jahren, erzählt er bei einem Spaziergang durch die Gemeinde.

Der Spaziergang durch Maikammer fängt außerhalb der Ortschaft an – am Fuße des Eichelbergs. Ortsbürgermeister Karl Schäfer hat an diesem Morgen die Führung,