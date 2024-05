Seit genau vierzig Jahren veranstaltet das Eisenbahnmuseum Neustadt mittlerweile Museumsfahrten mit historischen Eisenbahnen ins idyllische Elmsteiner Tal. Viele Familien warteten am Donnerstagmorgen auf die Einfahrt der zum Jubiläum mit Blumen geschmückten, schwarzen Lokomotive.

Mit lautem Pfiff, sich hoch auftürmenden Dampfwolken aus ihrem Schornstein und lautmalerischem Tsch-Tsch-Tsch fährt die ehemalige Rangierlok T 3 Nummer 930 der Schwäbischen Alp-Bahn in den Neustadter Hauptbahnhof ein. Am Ende des Zuges sorgt hinter den historischen Passagierwaggons des Kuckucksbähnels eine Diesel-Lokomotive für zusätzlichen Schub.

Die Fahrgäste schauen der Lok entgegen, unter ihnen auch der sechsjährige Henry mit seiner Mama Juliane Rodovnitschenko aus Weisenheim am Sand. „Lokomotivführer oder Straßenbahnfahrer oder Busfahrer“ will er mal werden, sagt Henry ohne zu überlegen. Vor zwei Wochen waren beide schon mal in Neustadt im Eisenbahnmuseum. „Henry ist begeistert von Eisenbahnen, hat zuhause alle Arten von Lego- über Holz- bis zur Modelleisenbahn. Eine Dampflok hat er aber noch nie im Betrieb gesehen, deshalb machen wir heute den Ausflug nach Elmstein“ erklärt die Mama.

Kleine und große Eisenbahnfans

Auch der sechsjährige Luca ist ein großer Eisenbahnfan. Mit seinem Papa Timo Moßgraber ist er aus Bruchsal nach Neustadt gekommen, um die Dampfzugfahrt mitzumachen. „Mit einer Straßenbahn und mit dem Bus sind wir schon gefahren, auf Lucas Wunschliste steht jetzt noch eine Fahrt mit dem ICE“, erzählt der Papa. Im Anschluss an die Fahrt wollen sich die beiden noch das Eisenbahnmuseum anschauen.

Aber auch für Erwachsene ohne Kinder hat so eine Dampfzugfahrt anscheinend ihren Reiz. Harald Feickert kommt dafür aus Bensheim-Auerbach. „Mit einem Bekannten zusammen mache ich häufig Eisenbahnfahrten innerhalb Deutschlands. Aus dem Kursbuch der Museumseisenbahnen suchen wir uns etwas aus, was uns interessiert, und dann geht es los“, sagt er gut gelaunt.

Das Jubiläumswochenende

Nach verschiedenen Museumsbahnfahrten am Donnerstag und Freitag fahren am Jubiläumswochenende, 1. und 2. Juni, jeweils zwei Dampfzüge nach Elmstein. Dort fährt ein historischer Linienbus sehenswerte Punkte ab. Am Samstagmorgen, 1. Juni, findet die Jubiläumsfahrt mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und anschließendem Festakt um 12 Uhr in der Walter-Bernius-Anlage in Elmstein (Bahnhof) statt. An allen vier Tagen ist das Pfalzbahnmuseum am Hauptbahnhof in Neustadt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Ausstellung „40 Jahre Kuckucksbähnel“, und es gibt Kaffee und Kuchen. Alle Infos im Detail unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de/40-jahre.

